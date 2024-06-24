Битва за 1/8 финала. Стартовые составы на матч Евро-2024 Хорватия - Италия

Сегодня, 24 июня в группе B Евро-2024 состоятся два матча 3-го тура, в одном из которых Хорватия сыграет с Италией.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Сучич, Пашалич, Крамарич

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан, Жоржиньо, Барелла, Распадори, Димарко, Пеллегрини, Ретеги

UA-Футбол проведёт текстовый онлайн матча Хорватия – Италия .

Также отметим, что в параллельном матче одновременно с нашим поединком сыграют Испания и Албания.

Диспозиция в группе перед последним туром такова:

Испания – 6 очков

Италия – 3 очка

Хорватия – 1 очко

Албания – 1 очко