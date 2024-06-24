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Сборная Испании открывает счет в матче против Албании
0:1
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Испании забивает первой в матче группового этапа Евро-2024 против Албании.
На 13-й минуте поединка Ферран Торрес получил свой шанс забить. Футболист отправил мяч в сетку с помощью рикошета от левой стойки.
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Текущий счет 0:1.
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