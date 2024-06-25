Грузия - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Выход Грузии в финальную стадию Евро большинство экспертов расценивали как чудо.

Смогут ли "крестоносцы" вновь удивить футбольную общественность в матче с Португалией - сборной, которая уже обеспечила себе выход с группы F с первого места?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 26 июня.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Грузія - Португалия Смотреть трансляцию

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