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Грузия - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Грузия - Португалия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26 июня ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Выход Грузии в финальную стадию Евро большинство экспертов расценивали как чудо.
Смогут ли "крестоносцы" вновь удивить футбольную общественность в матче с Португалией - сборной, которая уже обеспечила себе выход с группы F с первого места?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 26 июня.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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