Тренер сборной Словении - о матче против Англии: Мы все еще хозяева своей судьбы

Тренер сборной Словении Матяж Кек поделился своими мыслями о матче группового этапа Евро-2024 против Англии

"Мы все еще хозяева своей судьбы, со всем уважением к Англии, которая является выдающейся командой.

Это будет самый большой вызов для этого поколения игроков. Но я уверен, что не последний. Мы успокоили нервы после Сербии, проанализировали положительные и отрицательные моменты того матча. Мы готовы".