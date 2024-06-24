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Тренер сборной Словении - о матче против Англии: Мы все еще хозяева своей судьбы
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Словении Матяж Кек поделился своими мыслями о матче группового этапа Евро-2024 против Англии
"Мы все еще хозяева своей судьбы, со всем уважением к Англии, которая является выдающейся командой.
Это будет самый большой вызов для этого поколения игроков. Но я уверен, что не последний. Мы успокоили нервы после Сербии, проанализировали положительные и отрицательные моменты того матча. Мы готовы".
Напомним, что 25 июня состоится матч Англия - Словения. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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