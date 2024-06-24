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Саутгейт: Мне не нужно прислушиваться к внешней критике, потому что я сам себя критикую
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции накануне матча группового этапа Евро-2024 против Словении.
"Для меня важно то, что именно я с игроками на этом турнире. Мы -- команда высокого уровня, на которую возлагают большие надежды, и мы понимаем, что все, что мы делаем, будет подвергаться тщательному анализу. Мне очень комфортно в такой жизни.
Мне не нужно прислушиваться к внешней критике, потому что я сам себя критикую, и я думаю, что игроки тоже".
Отметим, что 25 июня в 22:00 по киевскому времени начнется матч Англия - Словения.
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