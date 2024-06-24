Саутгейт: Мне не нужно прислушиваться к внешней критике, потому что я сам себя критикую

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции накануне матча группового этапа Евро-2024 против Словении.

"Для меня важно то, что именно я с игроками на этом турнире. Мы -- команда высокого уровня, на которую возлагают большие надежды, и мы понимаем, что все, что мы делаем, будет подвергаться тщательному анализу. Мне очень комфортно в такой жизни.

Мне не нужно прислушиваться к внешней критике, потому что я сам себя критикую, и я думаю, что игроки тоже".