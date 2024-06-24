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Модрич не реализовал пенальти, но забил Италии на добивании. Видео гола
Хорватия выходит на второе место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватам удалось реализовать свой момент на 55-й минуте поединка группового этапа Евро-2024 Хорватия - Италия.
Сначала Лука Модрич упустил стопроцентную возможность забить с пенальти. Он попытался отправить мяч в правый нижний угол ворот, но Джанлуиджи Доннарумма выдал невероятный сейв.
Но Лука сыграл на добивании в штрафной площадке и принес команде долгожданный гол.
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Текущий счет 1:0.
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