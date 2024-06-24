"Синяки сошли, и Мбаппе привыкает к маске". Дешам высказался о состоянии здоровья французского форварда

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе.

"Сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера и позавчера. Это очевидно, потому что он тренировался.

Синяки сошли, и Мбаппе привыкает к маске. Он так же стремится сыграть завтра, как и хотел выступить против Нидерландов.

Килиан не чувствует, что маска его ограничивает, но из-за неё немного плохо видит. Ему нужно привыкнуть к ней, даже несмотря на то, что современные технологии делают их максимально тонкими".