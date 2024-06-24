Евро-2024. Хорватия - Италия 1:1. Чудеса заканчиваются там, где начинаются чудеса других

Чемпионат Европы-2024

Группа В. Третий тур

Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Хорватия - Италия 1:1

Голы: Модрич 55 - Дзакканьи 90+8

Нереализованный пенальти: Модрич 54 (вратарь)

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Ковачич (Перишич 70), Брозович, Модрич (Майер 80), Сучич (Иванушец 70), Крамарич (Юранович 89), Марио Пашалич (Будимир 46)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Дармиан (Дзакканьи 81), Барелла, Жоржиньо (Фаджоли 81), Лоренцо Пеллегрини (Фраттези 57), Димарко (Кьеза 57), Распадори (Скамакка 75), Ретеги

Предупреждения: Сучич 24, Модрич 60, Иванушец 73, Понграчич 78, Станишич 82, Брозович 90+2 - Калафиори 90+3, Фаджоли 90+5

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Все было готово для заголовков, объявлений вроде "Золотое поколение Хорватии вечно", "Лука Модрич вечен". Казалось, "клетчатые" в который раз сделали это. На третьем крупном турнире подряд добыли в третьем туре под угрозой вылета нужный результат, вновь подтвердили свой железный характер и силу своих легендарных игроков, которых уже списали, уже объявили стариками.

Старики сборной Италии, принесшие ей победу на Евро-2020, уже ушли. А новое поколение пробилось на нынешний турнир с большим трудом, играло в невзрачный футбол, несмотря на все резкие заявления Лучано Спаллетти о желании доминировать и играть агрессивно. Албанию победило лишь с разницей в один мяч, Испании позорно проиграло, вызвав шок и депрессию на Апеннинах.

Сегодня встречались статусные сборные, очень боявшиеся за свой статус. Нервные, пессимистичные, не уверенные в своих силах, не уверенные даже в своем пути, в своей концепции. Сегодня мы и не ожидали яркую игру. И не получили ее. Что могли ожидать - так это драму. И как раз драма хлестала через край. Продолжаясь до последних секунд матча.

В Италии перед матчем говорили о потребности прежде всего в скорости и в агрессивной игре, о стремлении загонять возрастных хорватов. В Хорватии же хотели вернуть баланс, стройность, владение мячом, верховенство легендарного центра поля Модрич-Брозович-Ковачич. Обе сборные задание не выполнили. Потому ничья - справедливый результат.

Хорваты начали лучше, владея мячом в два раза чаще. Но владели в глубине поля. Удар издали дебютанта стартового состава в официальных матчах 21-летнего Сучича отбил Доннарумма. Затем итальянцы, перешедшие с 4-2-3-1 на 3-5-2, разбегались. Ретеги активничал. Его удар головой прошел совсем близко. А такой же Бастони в упор с подачи углового блестяще отбил Ливакович.



Второй тайм хорваты начали заменой полузащитника на форварда Будимира и реальным давлением. Другой форвард Крамарич перешел на левый фланг и оттуда пробил в руку Фраттези (замена Спаллетти как раз не сыграла). ВАР позвал Маккели, и тот назначил пенальти. Который, правда, Модрич исполнил слабо и не совсем в угол. Так что Доннарумма отбил.

Правда, Лука, которого многие обвиняли в неудачной игре и результатах сборной в первых турах, сразу же реабилитировался. Навес Сучича, Будимир бьет, Доннарумма спасает, но Модрич успевает за мячом, добивает и плачет в объятиях партнеров по команде. Лучшего сюжета сказки, Голливудской истории, не придумать.

Итальянцы бросились в атаку. Минут 15-18 бешено давили. Но хорваты отбились. Бастони чуть не попал головой, Дармиан на углу вратарской задумался и пробил в защитника. Вот и все. А затем подопечные Златко Далича выравняли игру, перевели ее в центр поля, даже атаковали. Обе сборные отдали по прострелу, еле заблокированному.

Именно в атаке хорваты и потеряли свою победу. На последней добавленной минуте (неясно, почему добавили целых восемь) итальянцы перехватили, пошли в контратаку, центральный защитник Калафиори прорвался, сбросил левее вышедшему на замену Дзакканьи, а тот закрутил в дальнюю "девятку". Его первый гол за сборную в такой момент.

Хто же виноват хорватам? Они не реализовали пенальти против Испании и Италии, пропустили от Албании на 95-ой, а от Италии на 98-ой минуте. Короли характера напрочь растеряли весь характер. Или пришел баланс, ведь то, что они творили на предыдущих турнирах, как выгрызали матч за матчем, было аномальным. Или же просто Золотое поколение и вправду закончило.

Они набрали всего два очка и уже уступают трем сборным в борьбе за выход из группы как одна из лучших третьих. Венгрии, любой команде из французской и любой из украинской группы. Скорее всего, они едут домой. А крупные турниры сборных прощаются с Модричем вот в такой жестокой манере. Но опять же, кто им виноват?

А итальянцы? Они не дали сегодня много ответов, не реабилитировались как следует за Испанию. Их проект все еще под большим вопросом. Но второе место в группе, Швейцария в 1/8 финала. Можно играть. В конце концов, "адзурри" уже не раз в своей истории начинали крупные турниры слабо, а затем прорывались до самого конца.