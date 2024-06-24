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ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евро-2024. Хорватия - Италия 1:1. Чудеса заканчиваются там, где начинаются чудеса других

ЕВРО-2024
Обновлено

Хорваты вновь теряют победу на последних секундах

Евро-2024. Хорватия - Италия 1:1. Чудеса заканчиваются там, где начинаются чудеса других

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы-2024

Группа В. Третий тур

Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Хорватия - Италия 1:1

Голы: Модрич 55 - Дзакканьи 90+8

Нереализованный пенальти: Модрич 54 (вратарь)

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Ковачич (Перишич 70), Брозович, Модрич (Майер 80), Сучич (Иванушец 70), Крамарич (Юранович 89), Марио Пашалич (Будимир 46)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Дармиан (Дзакканьи 81), Барелла, Жоржиньо (Фаджоли 81), Лоренцо Пеллегрини (Фраттези 57), Димарко (Кьеза 57), Распадори (Скамакка 75), Ретеги

Предупреждения: Сучич 24, Модрич 60, Иванушец 73, Понграчич 78, Станишич 82, Брозович 90+2 - Калафиори 90+3, Фаджоли 90+5

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Все было готово для заголовков, объявлений вроде "Золотое поколение Хорватии вечно", "Лука Модрич вечен". Казалось, "клетчатые" в который раз сделали это. На третьем крупном турнире подряд добыли в третьем туре под угрозой вылета нужный результат, вновь подтвердили свой железный характер и силу своих легендарных игроков, которых уже списали, уже объявили стариками.

Старики сборной Италии, принесшие ей победу на Евро-2020, уже ушли. А новое поколение пробилось на нынешний турнир с большим трудом, играло в невзрачный футбол, несмотря на все резкие заявления Лучано Спаллетти о желании доминировать и играть агрессивно. Албанию победило лишь с разницей в один мяч, Испании позорно проиграло, вызвав шок и депрессию на Апеннинах.

Сегодня встречались статусные сборные, очень боявшиеся за свой статус. Нервные, пессимистичные, не уверенные в своих силах, не уверенные даже в своем пути, в своей концепции. Сегодня мы и не ожидали яркую игру. И не получили ее. Что могли ожидать - так это драму. И как раз драма хлестала через край. Продолжаясь до последних секунд матча.

В Италии перед матчем говорили о потребности прежде всего в скорости и в агрессивной игре, о стремлении загонять возрастных хорватов. В Хорватии же хотели вернуть баланс, стройность, владение мячом, верховенство легендарного центра поля Модрич-Брозович-Ковачич. Обе сборные задание не выполнили. Потому ничья - справедливый результат.

Хорваты начали лучше, владея мячом в два раза чаще. Но владели в глубине поля. Удар издали дебютанта стартового состава в официальных матчах 21-летнего Сучича отбил Доннарумма. Затем итальянцы, перешедшие с 4-2-3-1 на 3-5-2, разбегались. Ретеги активничал. Его удар головой прошел совсем близко. А такой же Бастони в упор с подачи углового блестяще отбил Ливакович.

Второй тайм хорваты начали заменой полузащитника на форварда Будимира и реальным давлением. Другой форвард Крамарич перешел на левый фланг и оттуда пробил в руку Фраттези (замена Спаллетти как раз не сыграла). ВАР позвал Маккели, и тот назначил пенальти. Который, правда, Модрич исполнил слабо и не совсем в угол. Так что Доннарумма отбил.

Правда, Лука, которого многие обвиняли в неудачной игре и результатах сборной в первых турах, сразу же реабилитировался. Навес Сучича, Будимир бьет, Доннарумма спасает, но Модрич успевает за мячом, добивает и плачет в объятиях партнеров по команде. Лучшего сюжета сказки, Голливудской истории, не придумать.

Итальянцы бросились в атаку. Минут 15-18 бешено давили. Но хорваты отбились. Бастони чуть не попал головой, Дармиан на углу вратарской задумался и пробил в защитника. Вот и все. А затем подопечные Златко Далича выравняли игру, перевели ее в центр поля, даже атаковали. Обе сборные отдали по прострелу, еле заблокированному.

Именно в атаке хорваты и потеряли свою победу. На последней добавленной минуте (неясно, почему добавили целых восемь) итальянцы перехватили, пошли в контратаку, центральный защитник Калафиори прорвался, сбросил левее вышедшему на замену Дзакканьи, а тот закрутил в дальнюю "девятку". Его первый гол за сборную в такой момент.

Хто же виноват хорватам? Они не реализовали пенальти против Испании и Италии, пропустили от Албании на 95-ой, а от Италии на 98-ой минуте. Короли характера напрочь растеряли весь характер. Или пришел баланс, ведь то, что они творили на предыдущих турнирах, как выгрызали матч за матчем, было аномальным. Или же просто Золотое поколение и вправду закончило.

Они набрали всего два очка и уже уступают трем сборным в борьбе за выход из группы как одна из лучших третьих. Венгрии, любой команде из французской и любой из украинской группы. Скорее всего, они едут домой. А крупные турниры сборных прощаются с Модричем вот в такой жестокой манере. Но опять же, кто им виноват?

А итальянцы? Они не дали сегодня много ответов, не реабилитировались как следует за Испанию. Их проект все еще под большим вопросом. Но второе место в группе, Швейцария в 1/8 финала. Можно играть. В конце концов, "адзурри" уже не раз в своей истории начинали крупные турниры слабо, а затем прорывались до самого конца.

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Комментарии
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Вarcelinius
25.06.2024 в 01:02
Короче получается судьба Украины в руках Турции и Румынии. Кто бы мог подумать...
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Комментарии 40
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Вarcelinius
25.06.2024 в 01:02
Короче получается судьба Украины в руках Турции и Румынии. Кто бы мог подумать...
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Mexxxxx (Просяная)
25.06.2024 в 01:10
Еще и Англии. Но сначала Румыния)) Хотя считая все расклады мы такую сборную как Украина вообще не вспоминаем. А у этой сборной вообще все в ее руках касательно ее судьбы.
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Вarcelinius
25.06.2024 в 01:17
Да, вы правы, и у Англии тоже. Скатают ничью и всё.
 
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Prideman (Lviv)
25.06.2024 в 01:11
А першу чергу доля України в руках самої України. З Бельгією можна грати. Словаки підтвердять.
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Вarcelinius
25.06.2024 в 01:23
Но только не в этот раз. Белги злые, как собаки, пардон, как гориллы. ))
 
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oda1979 (Запорожье)
25.06.2024 в 00:45
Папу Модрича заменили и команда посыпалась.
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3
Будєм разбіратся (Київ)
25.06.2024 в 00:28
Україні у грі зі словаками останні 10 хв не на відбій треба було грати , а на третій мʼяч. У нас же Таловеров вийшов замість Яремчука і зараз доводиться рахувати як би з третього вийти. А на друге-третє , як там розповідають румуни, вони будуть катати зі словаками у нічию. Так що так чи так, з бельгійцями треба грати на перемогу :/
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Вarcelinius
25.06.2024 в 00:26
Короче, надо с румынами побакланить. Может им чё надо?
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0
Будєм разбіратся (Київ)
25.06.2024 в 00:29
Золото і коней )
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Prideman (Lviv)
25.06.2024 в 01:15
І колоду карт)
 
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Andrumas (Düsseldorf)
25.06.2024 в 00:13
Драма! Очередной шикарный матч на этом ЧЕ! Хорваты вылетают, но очень достойно! После матча все вместе с тренером пошли благодарить своих фанатов, хотя явно были разбиты. Мажорная сборная Украины посчитала это ниже своего достоинства в Мюнхене... Цирк, который устроила Италия в начале второго тайма это неописуемо.. по хорошему хорваты больше заслужили, очень обидно за них.
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Зритель (Харьков)
25.06.2024 в 00:16
Хорваты сами виноваты, что не дожали Албанию. "Играли" бы сегодня, как румыны со словаками бутут 26-го "играть".
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Andrumas (Düsseldorf)
25.06.2024 в 01:14
Албания это не мальчики для бритья и не наши мажоры!!! И свою ничью заслужили. Ни один матч на евро Албания не сыграла провально, в каждом имея хорошие моменты, при этом играя в группе в разы сильнее нашей. Попадись хорватам группа Украины, она бы ее выиграла
 
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Prideman (Lviv)
25.06.2024 в 00:16
Ховати самі винні. Треба було грати з Албанією до кінця, а не розслабляти булки в останні хвилини.
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Джим Слэйд (Харьков)
25.06.2024 в 01:01
Хорваты не наиграли на победу ни в одном из матчей, все по делу
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Вarcelinius
25.06.2024 в 00:05
Я такой слабой Италии ещё никогда не видел. Чемпионы Европы. Это пздц блъ.
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Justice (Львів)
25.06.2024 в 00:12
Ну так зараз це міцний середняк типу хорватів, голландців чи швейцарців...не знаю хто в них зараз бачить топ команду...
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Prideman (Lviv)
25.06.2024 в 00:17
4 роки тому це була інша команда
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.06.2024 в 00:24
Это они Силя берегли. В финале сыграют против Испании
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.06.2024 в 00:25
Капец, Силя = силы.)
 
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Вarcelinius
25.06.2024 в 00:30
А оно всегда так. Те, кто еле-,еле из группы выползают, потом чемп потом и выигрывают.
 
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Вarcelinius
25.06.2024 в 00:32
пздц блъ.. потом потом..
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.06.2024 в 00:34
А не ты ли случайно написал статью про Гюндогана летом летом?
 
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Вarcelinius
25.06.2024 в 00:37
не помню не помню
 
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Вarcelinius
25.06.2024 в 00:54
Только шо прочитал. "Барселона летом может расстаться с Гюндоганом летом." У нас света не было.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.06.2024 в 00:05
Старый пердун Мордич утопил сборную. Молодец! И из Реала уходить не хочет. С удовольствием сидит на скамейке и деньги получает. Что еще нужно? )
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Mexxxxx (Просяная)
25.06.2024 в 00:03
Хорватов жалко, трагично на такой минуте вылететь с чемпионата, но для нас лучше. Вдруг румыны выиграют то мы точно остаемся
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Prideman (Lviv)
25.06.2024 в 00:04
Якщо ми програємо Бельгії, багато чого буде залежати з яким рахунком. Так що не факт, що ми точно залишимося. Але хотілося б.
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Mexxxxx (Просяная)
25.06.2024 в 00:07
Та навряд рахунок матиме значення. Ну якщо румуни виграють. Нам потрібно, щоб тоді було два гірших третіх місця. Одне вже є - хорвати. І друге напевно буде. Потрібно, щоб Словенія не виграла у Англії або Чехія в Турції
 
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Вarcelinius
25.06.2024 в 00:08
Больше одного мяча проигрывать нельзя.
 
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Mexxxxx (Просяная)
25.06.2024 в 00:09
Але краще грати, як люди, на перемогу самим. Приїхали ж на турнір, а на ньому повно топ команд, їх не обминути, і Бельгія не сама з них сильніша.
 
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Justice (Львів)
25.06.2024 в 00:09
Думаю не буде залежати з яким рахунком, тому що в групах С і F навряд треті місця наберуть 3 очки...вся надія на румунів...
 
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Prideman (Lviv)
25.06.2024 в 00:13
Мехххх у мадярів зараз три очки і різниця 2-5. Нам не можна програвати в два голи і більше, бо у нас буде гірша різниця за мадяр. Австрія вже одне місце забирає, навіть якщо програє останній матч. Так що різниця роль грає. І то вирішальну.
 
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Mexxxxx (Просяная)
25.06.2024 в 00:59
Та я ж уже відповів)) Неважлива ніяка різниця, якщо буде даі гірші за нас збірні за очками. ЗА ОЧКАМИ. А така вже одна є і інша більш за все буде. Варіанти я привів. Просто щоб оце все не рахувати треба грати на перемогу і виходити з першого місця поки румуни з словаками будуть договорняк катати)))
 
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Вarcelinius
25.06.2024 в 01:08
Если чехи выиграют у турок, а мы проиграем Бельгии с разницей в два мяча, даже если румыны выиграют у словаков, то мы пролетаем. Так шо имеет значение, имеет.
 
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Mexxxxx (Просяная)
25.06.2024 в 01:15
Так надо еще чтоб Словения не проиграла Англии, а то останется с двумя очками. Поэтому еще один претендент кроме Чехии
 
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Prideman (Lviv)
25.06.2024 в 00:03
Хороший для нас кінець))) Поразка Італії робила її третьою з 3 очками. А так, мінус один конкурент серед третіх команд.
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0
Будєм разбіратся (Київ)
25.06.2024 в 00:02
Mille grazie, Azzurri!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.06.2024 в 00:01
молодцы макароны
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4
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.06.2024 в 00:40
Вкусные?))
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.