Евро-2024. Албания – Испания 0:1. Даже дублем Фурия Роха добывает идеальный результат

Чемпионат Европы-2024

Группа B, третий тур

"Дюссельдорф-Арена"

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте произвел 10 замен по сравнению с матчем второго тура. Более того, пять футболистов до этого не провели ни одной минуты на Евро-2024. Мощная ротация, но даже таким составом испанцы играли в свой футбол.

Да и что значит "даже таким"? Дублирующая одиннадцатка все равно значительно сильнее индивидуально за ту же основу албанцев. В первых двух матчах континентального первенства "орлы" забивали быстрые голы. В этот раз они до перерыва пробили всего один раз, а также сами пропустили уже на 13-й минуте.

Мяч очень быстро дошел от Ляпорта до Ольмо, который прекрасным разрезным пасом отдал на ход Торресу – Феран пробил точно под левую стойку. Очень классно и резко было разыграно.

Стоит особо отметить Эмерика Ляпорта. Он снова показал на поле, что слишком рано уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Его футбол все еще высокого уровня. Атаке Албании сегодня стало легче только во втором тайме: тогда 30-летнего защитника заменил Ле Норман.

До перерыва испанцы могли еще забивать. Однажды потащил Стракоша, затем Ольмо затянул с ударом с нескольких метров, а Торрес пробил головой чуть выше перекладины. Но и у ворот номинальных гостей было весело. Первый момент там создал… Рая. Голкипер "фурии рохи" выбивал мяч и попал в Ляпорта. Благо для испанцев, круглый полетел назад в руки вратарю.

А на 45 минуте Рая по-настоящему вступил в игру: в прыжке пришлось парировать дальний удар Аслани. В середине тайма Давид также отбил дальний удар албанцев (на этот раз бил Броя). И вообще, после перерыва Албания больше показывала свой характер и бегала к чужим воротам.

Но Рая был сегодня на высоте. В компенсированное ко второму тайма время он снова выручил свою команду в шикарном прыжке. Давид продолжил достижение Уная Лопеса: также не пропустил на этом Евро.

Испания впервые в своей истории завершила групповой этап большого турнира без пропущенных голов. Более того, еще и из максимум заработанных очков. И во всех матчах результат на табло отражал события на поле. Собственно, как сегодня.

0 - Spain have not conceded a single goal in a single group stage of a major international tournament (World Cup + EURO) for the first time in history. Intensity. #EURo2024 pic.twitter.com/1l4F54IdGi