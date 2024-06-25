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Вторая сборная в истории Евро. Испания выиграла все матчи в группе и не пропустила
Пополнить вскоре этот список имеет шансы Франция
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В групповом турнире Евро-2024
Первыми выйти из группы с максимальным результатом и сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности получилось у итальянцев Роберто Манчини на прошлом чемпионате.
В целом же ранее фиксировалось 6 случаев, когда команды проходили групповой турнир ЧЕ без пропущенных голов. Но немцы под руководством Берти Фогтса (1996) и Йоахима Лева (2016), поляки во главе с Адамом Навалкой (2016) и англичане с Гаретом Саутгейтом у руля (2020) позволяли себе одну нулевую ничью, а итальянцы с тренером Энцо Беарзотом в 1980-м и вовсе вышли из группы с единственным забитым мячом.
Команды, которые не пропускали в групповом турнире Евро:
Во вторник список сборных, которым удавалось пройти групповой турнир без пропущенных мячей, может пополнить сборная Франции – если Les Bleus проведут сухой поединок против поляков.
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