Вторая сборная в истории Евро. Испания выиграла все матчи в группе и не пропустила

В групповом турнире Евро-2024 сборная Испании одержала три победы, не пропустив ни одного мяча. Тем самым подопечные Луиса Де ла Фуэнте стали второй командой в истории ЧЕ, кому удалось подобное.

Первыми выйти из группы с максимальным результатом и сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности получилось у итальянцев Роберто Манчини на прошлом чемпионате.

В целом же ранее фиксировалось 6 случаев, когда команды проходили групповой турнир ЧЕ без пропущенных голов. Но немцы под руководством Берти Фогтса (1996) и Йоахима Лева (2016), поляки во главе с Адамом Навалкой (2016) и англичане с Гаретом Саутгейтом у руля (2020) позволяли себе одну нулевую ничью, а итальянцы с тренером Энцо Беарзотом в 1980-м и вовсе вышли из группы с единственным забитым мячом.

Команды, которые не пропускали в групповом турнире Евро: