Италия вырвалась на второе место, у Хорватии всего два очка. Итоговая таблица группы B

Драма на последних секундах в группе B. Хорватия уже видела себя в 1/8, где ее соперником должна была быть сборная Швейцарии, но хавбек сборной Италии Маттиа Дзакканьи последним ударом в матче установил равновесие – 1:1.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Теперь со Швейцарией уже сыграет Италия, а Хорватия скорее всего покинет Евро-2024.

Албания уже точно возвращается домой, а выиграет группу сборная Испании со стопроцентным показателем.