Определились восемь из 16 участников 1/8 Евро-2024

Благодаря победе Испании над Албанией в последнем туре группы B в плей-офф чемпионата Европы вышли еще три сборные: Англия, Франция и Нидерланды.

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Известны уже восемь из 16 участников раунда 1/8: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Нидерланды, Франция, Португалия.

Во вторник на Евро-2024 состоятся сразу четыре матча: в 19:00 сыграют представители группы D (Франция - Польша, Нидерланды - Австрия), а 22:00 - представители группы C (Англия – Словения и Дания – Сербия).