Драматический гол Дзакканьи на 90+8 минуте, который вероятно лишил Хорватию шансов на плей-офф. Видео

Действующий чемпион Европы сумел пробиться в раунд 1/8 Евро-2024, благодаря голу на 90+8 минуте.

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Хорватия была впереди после гола Модрича, но Италию спасла замена, которую выполнил Лучано Спаллетти. Полузащитник "Лацио" Маттиа Дзакканьи на 81-й минуте появился на поле, а на 90+8 красивым ударом положил мяч в ворота Ливаковича.

Это был первый гол Дзакканьи за национальную команду, и его важность невозможно не недооценить.