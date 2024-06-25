Последняя атака изменила все. Хорватия – Италия 1:1. Обзор матча и видео голов

Чемпион Европы-2020 и полуфиналист ЧМ-2022 провели блеклый по содержанию, но крайне эмоциональный по драматургии матч. Сперва Лука Модрич не забил пенальти, однако почти сразу исправился за свою ошибку, пробив Доннарумму в следующей атаке. Когда Хорватия уже видела себя в 1/8, хавбек "Лацио" Маттиа Дзакканьи на 90+8 минуте забил дебютный гол за "Адзурри" и лишил Хорватию победы. Италия – вторая в группе, Хорватия, скорее всего, вылетела.

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Евро-2024, группа B, третий тур. Лейпциг, "Ред Булл Арена".

Хорватия – Италия 1:1

Голы: Модрич 55 – Дзакканьи 90+8

На 54-й Модрич не реализовал пенальти (вратарь)