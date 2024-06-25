Спаллетти: В первом тайме мы много ошибались и были слишком боязливыми

В понедельник в третьем туре группового турнира Евро-2024 в группе В сборная Италии сыграла вничью 1:1 со сборной Хорватии благодаря голу Маттиа Дзакканьи на 98-ой минуте и обеспечила себе второе место в группе. Тем не менее, главный тренер "адзурри" Лучано Спаллетти не особо желал праздновать, резко реагируя на вопросы журналистов Sky Sport Italia.

"Когда матчи решаются в концовке, это всегда стает более эмоциональным. Поскольку уже никто не верил, но игроки верили. Они сохраняли голову ясной, очень мало рисковали, несмотря на то, что я оставил их лишь с тремя защитниками на поле. Я могу лишь поздравить их с их реакцией", - Спаллетти начал как раз с положительных слов.

"Нет причин отрицать, что мы были ниже нашего уровня в первом тайме. Если мы не создаем много, мы не забьем много. Можно было увидеть, что мы думали о результате, не веря по-настоящему, что нам нужна победа. Это было подсознательно, не специально, но я ожидаю большего от моих игроков, поскольку они показывают это всплесками", - продолжал в другом тоне наставник.

На вопрос об излишней осторожности с тактической схемой 3-5-2 Лучано уже ответил раздраженно, криком. "Мы абсолютно не были осторожными. Если мы испытываем проблемы при начале атак из глубины на простых мячах, то будем испытывать их с любым составом и любой тактической схемой".

"В первом тайме мы теряли мячи путями, которыми абсолютно не можем позволить себе делать это. Это не осторожность. Если мы не играем с качеством, если мы сводим все лишь к базису и ничему более, мы будем страдать. Мы были слишком боязливыми в первом тайме. Дело не в схеме, дело в отношении к игре и в качестве. У нас есть качество, но иногда мы совершаем банальные ошибки".

"Мы способны на большее, чем показали сегодня", - заключил он.



В 1/8 финала итальянцы сыграют со сборной Швейцарии. Матч состоится 29-го июня в 19:00 в Берлине.