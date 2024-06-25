Дзакканьи: Мой гол как гол Дель Пьеро? Я очень рад, потому что он мой кумир

В понедельник в третьем туре группового турнира Евро-2024 в группе В сборная Италии сыграла вничью 1:1 со сборной Хорватии благодаря голу Маттиа Дзакканьи на 98-ой минуте и обеспечила себе второе место в группе. По окончании матча автор гола поделился со Sky Sport Italia своими впечатлениями. Его слова передает Football Italia.

"Много картин пронеслись в моей голове. Это непередаваемые эмоции. Для нас было очень важно занять второе место, и я очень рад. Я даже не понимал, что это последний удар в матче. Риккардо Калафиори очень хорошо отдал мне пас, и я не думал дважды. Я пробил и затем меня просто задавили в объятиях. Они меня сломали".

Многим этот гол напомнил гол Алессандро Дель Пьеро в полуфинале Чемпионата Мира-2006 против Германии. "Дель Пьеро был всегда моим кумиром", - ответил Дзакканьи на вопрос об этом. "В детстве постер с ним висел на стене в моей комнате. Перед отъездом на турнир он разговаривал с нами, я также говорил с ним в соцсетях и был восхищен. Надеюсь, он напишет мне и сегодня".

Следует отметить, что для 29-летнего Дзакканьи этот гол стал первым за национальную сборную.

В 1/8 финала Италия встретится со Швейцарией. Матч состоится 29-го июня в 19:00 на берлинском "Олимпиаштадионе".