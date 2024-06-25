Жоржиньо о драматичной ничьей Италии: В этом красота футбола

В понедельник в третьем туре группового турнира Евро-2024 в группе В сборная Италии сыграла вничью 1:1 со сборной Хорватии благодаря голу Маттиа Дзакканьи на 98-ой минуте и обеспечила себе второе место в группе. По окончании матча полузащитник "адзурри" Жоржиньо поделился впечатлениями со Sky Sport Italia. Его слова передает Football Italia.

"В этом красота футбола", - заявил Жоржиньо. "Когда ты видишь, что тяжело, но продолжаешь верить и бороться, ты никогда не сдаешься и в итоге получаешь награду за это. Тяжелая работа команды привела к тому, что произошло, и все заслуживают комплименты. Мы должны наслаждаться результатом, этим особым моментом. Такие ситуации нужно хранить в памяти".

"Мы всегда можем добавить, завтра мы начнем сидеть и думать, над чем работать, но сегодня мы счастливы видеть наших болельщиков счастливыми".

"Мы совершали ошибки при начале атак от обороны, не воспользовались ситуациями, когда могли забить им. Над этим нужно работать. На таком уровне нельзя отдыхать ни секунды. Мы позволили пенальти, а затем гол, которого несомненно можно было избежать. Но затем боролись с гордостью, давили, давили, давили и в итоге добились результата".

На вопрос о ярости главного тренера Лучано Спаллетти на игроков из-за осторожной игры и множества простых ошибок Жоржиньо ответил: "Мы не просто хотели держать мяч, а хотели выбить их с их позиций. Проблема в том, что наши вертикальные пасы были неточными и наша техника нас подводила".

В 1/8 финала Италия сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29-го июня в 19:00 на берлинском "Олимпиаштадионе".