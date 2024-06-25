Модрич: Футбол жесток. Не время думать, уйду ли я из сборной

В понедельник в третьем туре группового турнира Евро-2024 в группе В сборная Хорватии упустила победу над сборной Италии на 98-ой минуте и шанс выйти на второе место. Групповой турнир "клетчатые" завершили третьими с двумя очками и очень небольшими шансами выйти в 1/8 финала. Игру прокомментировал автор первого гола в матче Лука Модрич.

"Мы не заслужили пропустить этот гол, " - заявил капитан хорватов перед камерами HTV, не сдерживая слез. "Я не знаю, где арбитр нашел восемь добавленных минут".

"Я не знаю, что сказать, футбол иногда жесток, и мы это увидели сегодня. И это не утешает".

"Мы знали, что болельщики с нами, несмотря не на что, и мы благодарим их. Нам жаль, что мы не одержали победу и не вышли в следующий раунд. Теоретически мы еще можем выйти? Это тяжело, теории никогда не помогали нам. Мы пропустили во втором туре на 95-ой минуте, сегодня - на 98-ой. Футбол - жестокий спорт, ясно, что мы не хотели такого".

На вопрос, уйдет ли он из сборной в случае вылета из турнира, Модрич ответил: "Увидим, сейчас не время для этого. Я хотел бы играть вечно, но мы знаем, что это невозможно. Когда-то это закончится. Я не знаю, когда".

"Титул старейшего автора гола на Евро не значит для меня ничего, если это не помогло моей команде. Мы боролись как львы, но футбол был жесток к нам. Трудно объяснить, почему мы пропустили в двух матчах на последних секундах. Понадобится время для того, чтобы понять это".

Хорватия выйдет в 1/8 финала Евро-2024, если Словения проиграет Англии со счетом 0:3 и более, Дания победит Сербию с любым счетом, либо Сербия победит Данию со счетом 3:0 и более, а Грузия и Чехия проиграют Португалии и Турции соответственно в последнем туре.