Де ла Фуэнте о выходе в 1/8: Не придаю значения тому, что мы фавориты

В 3-м туре квартета В "фурия роха" одолела Албанию. Луис де ла Фуэнте отметил, что самое главное – сохранять спокойствие.

"Мы должны стоять на земле твердо. Каждая игра напряженная, очень сложно выиграть все игры и провести три сухих матча. Мы должны сохранять холодную голову.

В следующем раунде сыграют 16 лучших команд Европы, поэтому я не придаю значения тому, что мы фавориты. В один прекрасный день вы можете быть на вершине, а в следующий – оказаться никем. Давайте не будем оказывать дополнительное давление на игроков".