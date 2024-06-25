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Де ла Фуэнте о выходе в 1/8: Не придаю значения тому, что мы фавориты
Тренер Испании прокомментировал завершение группового этапа
RFEF
В 3-м туре квартета В "фурия роха" одолела Албанию. Луис де ла Фуэнте отметил, что самое главное – сохранять спокойствие.
"Мы должны стоять на земле твердо. Каждая игра напряженная, очень сложно выиграть все игры и провести три сухих матча. Мы должны сохранять холодную голову.
В следующем раунде сыграют 16 лучших команд Европы, поэтому я не придаю значения тому, что мы фавориты. В один прекрасный день вы можете быть на вершине, а в следующий – оказаться никем. Давайте не будем оказывать дополнительное давление на игроков".
"Остался только один игрок, который не играл – Алекс Ремиро. Я действительно рад, что такие молодые игроки, как Фермин Лопес, получили этот опыт и смогли провести игру с такой интенсивностью
У нас есть фраза, которую мы произносим в раздевалке после каждой игры: сначала мы благодарим всех за работу, но потом говорим о том, что можно улучшить завтра", – рассказал специалист.
Испания набрала 9 очков в трех встречах и забила 5 мячей.
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