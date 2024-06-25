Ферран Торрес – игрок матча: оценки футболистов поединка Албания – Испания

Гол представителя "Барселоны" принес победу "фурии рохи". За 71 сыгранную минуту он сделал лишь 31 касание и 19 пасов.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его старания на 7,5 и 7,3 баллов соответственно. Впрочем, это далеко не самый высокий показатель среди подопечных де ла Фуэнте.

Аналитики поставили Дани Ольмо 8,4 и 8,0 пунктов. Он сделал результативную передачу. У албанцев выделили Кристиана Асллани (7,5/7,1) и Марио Митая (7,2/7,1).