Лука Модрич – игрок матча: оценки футболистов поединка Хорватия – Италия

Опытный капитан балканской сборной забил гол в ворота "скуадра адзурры", но подопечные Далича потеряли преимущество на последних минутах.

Лука нанес 2 удара в створ, совершил 1 ключевой пас, его точность передач была на уровне 89%. Статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили ему 7,2 и 6,8 баллов соответственно.

По мнению аналитиков обеих платформ, в Хорватии только Йосип Станишич сыграл лучше (7,3/7,0). В составе Италии лучшим признали Джанлуиджи Доннарумму (7,5/7,6).