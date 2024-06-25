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Лука Модрич – игрок матча: оценки футболистов поединка Хорватия – Италия
Официальный партнер ЧЕ Vivo отметил действия полузащитника пламенных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный капитан балканской сборной забил гол в ворота "скуадра адзурры", но подопечные Далича потеряли преимущество на последних минутах.
Лука нанес 2 удара в створ, совершил 1 ключевой пас, его точность передач была на уровне 89%. Статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили ему 7,2 и 6,8 баллов соответственно.
По мнению аналитиков обеих платформ, в Хорватии только Йосип Станишич сыграл лучше (7,3/7,0). В составе Италии лучшим признали Джанлуиджи Доннарумму (7,5/7,6).
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