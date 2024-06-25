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Экс-игрок сборной Румынии: Мы выйдем в ⅛. Будет ничья со Словакией, все уже решено
Дэнуц Лупу открыто говорит о вероятном исходе предстоящего матча
Фото - Orange Sport
Румынии и Словакии может быть достаточно ничьей, чтобы пробиться в следующий раунд. Экс-полузащитник бухарестского "Рапида" сообщил, что с таким счётом должна закончиться очная встреча.
“Мы выйдем в 1/8 финала. Будет ничья со Словакией, все уже решено. Было бы жаль, если бы обе команды не прошли дальше.
Зачем рисковать? На этом уровне игроки знают друг друга и очень хорошо ладят. Тогда зачем рисковать тем, что кто-нибудь вернется домой недовольным”, – заявил бывший футболист.
Дэнуц провел в сборной 14 поединков в период с 1989 по 1998 год.
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