ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испания впервые не пропустила ни одного гола на групповом этапе крупного международного турнира
Об этом сообщает Opta Analyst
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фурия Роха" вчера не основным составом на Евро-2024 переиграла сборную Албании с минимальным счетом 1:0. Давид Рая несколько раз был вынужден вступать в игру на линии ворот, но в целом испанцы контролировали матч от начала до самого конца.
Кроме того, Испания впервые не пропустила ни одного мяча на групповом этапе крупного международного турнира (ЧМ и ЧЕ с 1980 года). Также подопечные Луиса де ла Фуэнте стали лишь второй командой, выигравшей все три матча группового этапа чемпионата Европы без пропущенных мячей, после Италии, также сделавшей это на Евро-2020 (который они выиграли).
Добавим, что следующий матч Испания сыграет 30 июня в 22:00 по киевскому времени против сборной, которая займет третье место в группе A/D/E/F.
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