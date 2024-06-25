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Лука Модрич стал вторым игроком, забившим на четырех чемпионатах Европы
До него это делал только великий португалец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Хорватия находилась в шаге от выхода в плей-офф, однако на последней минуте добавленного времени Дзакканьи испортил реализовать этот сценарий своим забитым мячом (1:1). Хоть капитан "шашечных" Лука Модрич стал самым возрастным автором забитого гола на континентальном турнире, есть еще у него интересное достижение при этом.
По информации Opta Analyst, хорватский полузащитник стал вторым игроком, который забил на четырех разных чемпионатах Европы. Первым является Криштиану Роналду, который забивал на пяти Евро.
Добавим, что Лука Модрич всего провел 16 матчей на чемпионатах Европы, где отметился 4 голами и 2 ассистами.
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