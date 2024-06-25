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Чехия – Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Евро-2024
Чехия - Турция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Обе команды мотивированы перед последним туром, ведь у них есть шансы побороться за выход в плей-офф. Турция занимает второе место и имеет в своем активе три очка, а в Чехии пока всего один зачетный пункт.
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Сборную Чехию устроит только победа, а вот Турция даже в случае ничьей занимает второе место. Однако, на удержание результата подопечным Монтеллы играть опасно, ведь у них существенные проблемы в защите. Главная звезда сборной Чехии Патрик Шик из за травмы не сможет помочь своей команде.
Матч третьего тура Евро-2024 в группе F Чехия – Турция состоится в среду, 26 июня 2024 года, в 22:00. Смотреть матч можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO на канале MEGOGO Футбол 2.
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