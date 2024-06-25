Чехия – Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча Евро-2024

Обе команды мотивированы перед последним туром, ведь у них есть шансы побороться за выход в плей-офф. Турция занимает второе место и имеет в своем активе три очка, а в Чехии пока всего один зачетный пункт.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

EURO Grp. F # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Португалия 2 2 0 0 5-1 6 2 Турция 2 1 0 1 3-4 3 3 Чехия 2 0 1 1 2-3 1 4 Грузия 2 0 1 1 2-4 1

Сборную Чехию устроит только победа, а вот Турция даже в случае ничьей занимает второе место. Однако, на удержание результата подопечным Монтеллы играть опасно, ведь у них существенные проблемы в защите. Главная звезда сборной Чехии Патрик Шик из за травмы не сможет помочь своей команде.

Матч третьего тура Евро-2024 в группе F Чехия – Турция состоится в среду, 26 июня 2024 года, в 22:00. Смотреть матч можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO на канале MEGOGO Футбол 2.