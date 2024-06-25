Доннарума пропустил лишь 2 из последних 7 пенальти на чемпионатах Европы

Сборная Италии на последних секундах поединка против Хорватии смогла вырвать ничью и обеспечить себе второе место в группе B. Кроме того, матч еще запомнился отраженным пенальти Джанлуиджи Доннаруммы от Луки Модрича во втором тайме поединка.

В целом капитан итальянцев пропустил лишь 2 из последних 7 одиннадцатиметровых на чемпионатах Европы (учитывая серию послематчевых пенальти). Доннарумма отразил четыре из них, и лишь один удар попал в каркас ворот. Кроме того, Хорватия не смогла реализовать ни одного из трех последних пенальти на крупных соревнованиях, а в целом они забили лишь два из последних шести пенальти (учитывая послематчевые).

Добавим, что Италия в 1/8 финала плей-офф Евро-2024 сыграет против Швейцарии. Матч состоится 29 июня в 19:00 по киевскому времени на "Олимпийском стадионе" в Берлине.