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Нападающий сборной Румынии Дрэгуш - перед игрой со Словакией: Готовы отдать на поле всё, что у нас есть
Игр в поддавки быть не должно
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Румынии Денис Дрэгуш рассказал о настрое команды перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.
"Мы стремимся к победе! Мы хотим победить и занять первое место в группе. Мы все в отличной форме и готовы к игре со Словакии. Мы все сыграли одинаковое количество матчей, поэтому мы восстановились и готовы отдать (на поле - прим.) всё, что у нас есть, если понадобится", - цитирует Дрэгуша пресс-служба УЕФА.
Напомним, поединок Словакия - Румыния состоится 26 июня, в 19:00 по киевскому времени. В это же время будет играть сборные Украины и Бельгии.
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