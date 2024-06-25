Хорватия второй раз в своей истории не смогла выиграть ни одного матча на групповом этапе чемпионата Европы

По итогам группового этапа на Евро-2024 подопечные Златко Далича заняли третье место с двумя очками. Кроме того, учитывая отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей, Хорватия уже находится вне места плей-офф, хоть и имеет еще математические шансы на попадание туда.

По информации Opta Analyst, "шашечные" второй раз в своей истории не смогли выиграть ни одного матча на групповом этапе чемпионата Европы. Впервые это случилось на Евро-2004, где Хорватия также получила два очка в группе (ничьи со Швейцарией и Францией и поражение от Англии), и не вышла в плей-офф турнира.

Напомним, что последний раз Хорватия останавливалась на стадии группового этапа на Евро-2012. Тогда "шашечные" заняли третье место, а выше их были Испания и Италия.