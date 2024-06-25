Рональд Куман: Австрия играет хорошо, мы не должны их недооценивать

Сегодня в 19:00 на "Олимпийском стадионе" в Берлине встретятся Нидерланды и Австрия. Обе команды претендуют на выход из группы D, тем более каждая из них имеет теоретические шансы, чтобы попасть в плей-офф с первого места. Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что его подопечным надо сохранять концентрацию и устойчивость на поле в течение всего поединка.

"Конечно, мы хотим быть номером один в нашей группе. Это то, чего мы хотим достичь. Мы должны играть быстро и хорошо пасовать, потому что мы должны победить. Австрия играет хорошо, мы не должны их недооценивать. Они очень интенсивны и не позволяют сопернику строить игру. Мы должны быть острыми как бритва. Мы не должны терять мяч, потому что они нас уничтожат. Мы должны держать его и быть сильными, чтобы избежать австрийского давления", - цитирует Рональда Кумана France 24. Кроме того, тренер Нидерландов заверил, что несмотря на неудачную игру Мемфиса Депая на этом Евро, игрок сыграет в старте против австрийцев.

"Мемфис имеет большую ценность для команды. Он играет очень хорошо. Он крайне нужен команде. Они должны отдать ему мяч. Конечно, он выйдет в стартовом составе. Мемфис может играть. У него было много травм, с которыми ему пришлось столкнуться. Конечно, он должен играть лучше, это ясно для всех нас. У меня хорошие предчувствия, потому что он очень хороший игрок. Он критикует себя в соответствии с тем, как он играет", - подчеркнул главный тренер Нидерландов Рональд Куман.