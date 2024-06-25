Нидерланды - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Австрия обязательно встретит соперника фирменным прессингом, самым интенсивным на турнире. Впрочем, Нидерланды этим запугать будет трудно. У них имеется и пара ЦЗ с шикарным первым пасом, и прессинг-резистентный Вербрюгген на воротах. А Фримпонг и Симонс были едва ли не самыми опасными игроками в переходных фазах в минувшей кампании Бундеслиги. Куман наверняка предпочтет более осторожную тактику, но у "оранье" есть все инструменты для того, чтобы побить главный козырь австрийцев.

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Евро-2024. Группа D, 3-й тур

Вторник, 25 июня

Берлин, Олимпийский стадион

Трансляция – Megogo