Гарет Саутгейт: Словения не пропускает много голов. Они очень организованная и достаточно прямолинейная команда

Сегодня в Кельне состоится матч между Англией и Словенией. "Три льва" хоть и лидируют с 4 очками в группе, однако их игра выглядит очень неубедительной. Главный тренер сборной Гарет Саутгейт сказал, что словенские форварды могут доставить много хлопот его игрокам.

"Словения не пропускает много голов. Они очень организованная команда и достаточно прямолинейная. Их нападающие -- это целая горсть, особенно Шешко, он очень важен. Нам придется очень хорошо защищаться, что мы и делали до этого момента. Мы, безусловно, прогрессируем. Когда вы думаете о том, что когда мы взяли Марка Гехи, он сыграл 70 минут - это самое большое, что он сыграл за "Кристал Пэлас" за последние три месяца. Сейчас мы должны сохранять спокойствие, принимать разумные решения и делать правильные звонки, чтобы все были на правильном пути. Мы были уверены, что наберем четыре очка, и тогда мы сможем выиграть группу. Мы уже проходили этот путь раньше, мы находимся на том же уровне, что и на прошлом Евро, забили на гол больше и пропустили на гол больше. На пути к следующему раунду и теперь мы хотим контролировать свою судьбу, выиграв группу", - цитирует Саутгейта Mirror.

Добавим, что поединок между этими сборными состоится 25 июня в 22:00 по киевскому времени.