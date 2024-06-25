ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Румынский экс-форвард Шахтёра: Мы можем и проиграть Словакии, если Бельгия нам поможет с Украиной
Положение у румынов наиболее выгодное
Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Румынии Чиприан Марика оценил действующие расклады в группе F на Евро-2024.
"Если вернуться в прошлое, то в начале группы мы думали следующим образом, все расчеты были такие: сыграть вничью с Украиной, с Бельгией никто не ожидал положительных результатов и обыграть Словакию в последнем туре.
Так что мы находимся в лучшей ситуации, чем нам хотелось бы. Мы обыграли Украину, проиграли Бельгии, как и следовало ожидать, и теперь нам может хватить и ничьи. Более того, мы можем и проиграть, если бельгийцы нам немного помогут (в матче с Украиной - прим.)", - приводит слова Марики Sport.ro.
По итогам второго тура все команды в квартете заработали три очка. Матчи между Украиной и Бельгией, а также Словакией и Румынией состоятся 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Далич: Мне жаль, что они не признают и не уважают Хорватию. Мы боремся в одиночку
- Определились восемь из 16 участников 1/8 Евро-2024
- Евро-2024. Хорватия - Италия 1:1. Чудеса заканчиваются там, где начинаются чудеса других
- Можно и при поражении, можно и при ничьей. Что нужно сборной Украины, чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО