Румынский экс-форвард Шахтёра: Мы можем и проиграть Словакии, если Бельгия нам поможет с Украиной

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Румынии Чиприан Марика оценил действующие расклады в группе F на Евро-2024.

"Если вернуться в прошлое, то в начале группы мы думали следующим образом, все расчеты были такие: сыграть вничью с Украиной, с Бельгией никто не ожидал положительных результатов и обыграть Словакию в последнем туре.

Так что мы находимся в лучшей ситуации, чем нам хотелось бы. Мы обыграли Украину, проиграли Бельгии, как и следовало ожидать, и теперь нам может хватить и ничьи. Более того, мы можем и проиграть, если бельгийцы нам немного помогут (в матче с Украиной - прим.)", - приводит слова Марики Sport.ro.