Украина – Бельгия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа ЕВРО

UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового раунда чемпионата Европы между национальными сборными Украины и Бельгии.

Позади два матча "сине-желтых" на турнире в Германии. С Румынией на старте подопечные Реброва провалились (0:3), но дальше со Словакией таки сумели подарить надежду своим болельщикам (1:2). Теперь сборную Украины ждет самый настоящий финал в рамках группового этапа, от его итога будет зависеть, выйдет ли наша команда в 1/8 финала ЕВРО.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 26 июня – в 18:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев