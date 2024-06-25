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Украина – Бельгия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа ЕВРО
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images_
UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового раунда чемпионата Европы между национальными сборными Украины и Бельгии.
Позади два матча "сине-желтых" на турнире в Германии. С Румынией на старте подопечные Реброва провалились (0:3), но дальше со Словакией таки сумели подарить надежду своим болельщикам (1:2). Теперь сборную Украины ждет самый настоящий финал в рамках группового этапа, от его итога будет зависеть, выйдет ли наша команда в 1/8 финала ЕВРО.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 26 июня – в 18:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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