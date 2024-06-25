Ральф Рангник перед игрой с Нидерландами: Главная цель - попасть в 1/8 финала Евро

Во вторник Австрия будет играть на победу в последнем матче группового этапа против Нидерландов. В случае ничьей подопечные Ральфа Рангника займут третье место с четырьмя очками и, как правило, также будет уверена в прохождении в 1/8 финала плей-офф, поскольку "Дас Тим" в принципе будет среди четырех лучших команд, которые займут третье место.

"В идеале я хотел бы финишировать первым, но тогда мы должны были бы выиграть у Нидерландов и Франции, а не у Польши. И то, и другое вряд ли произойдет. Поэтому мы претендуем на второе место. Я рассматривал сценарии, если мы финишируем третьими, но в какой-то момент перестал это делать. Это было слишком сложно для меня. Главная цель - попасть в 1/8 финала Евро", - сказал Ральф Рангник на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что поединок между Австрией и Нидерландами состоится сегодня в 19:00 по киевскому времени на "Олимпийском стадионе" в Берлине.