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Украина - Бельгия: кто из футболистов играл за один клуб? Квиз от UA-Футбол
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Фото: УАФ
26-го июня сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024. В Штутгарте подопечные Сергея Реброва встретятся против Бельгии. Это будет первый матч между этими командами. Сейчас мы имеем три очка, для стопроцентного выхода в плей-офф нужна победа, однако и другие результаты при определенных условиях могут позволить "сине-желтым" достичь 1/8-й финала.
Сегодня мы вам предлагаем пройти следующий квиз, связанный с нашей и бельгийской сборными. Будет дано два футболиста: по одному из заявки каждой из этих команд на Евро-2024. Вам надо ответить, играла ли та или иная пара игроков за один клуб.
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