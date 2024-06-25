Дания - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Последний тур группового этапа Евро дарит нам всегда интригу и безумные эмоции. В группе С тоже еще ничего не решено. Вторая Дания, которая имеет 2 очка, сойдется с четвертой Сербией, у которой 1 очко. В параллельной игре будут играть Англия со Словенией - 4 и 2 балла соответственно. То есть произойти может многое. Тем и интереснее.

Все самые яркие моменты матча Словакия - Украина в режиме Live доступны на UA-Football

Чемпионат Европы 2024. 3-й тур. Группа С

25.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2