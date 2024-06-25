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Дания - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Дания - Сербия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
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Последний тур группового этапа Евро дарит нам всегда интригу и безумные эмоции. В группе С тоже еще ничего не решено. Вторая Дания, которая имеет 2 очка, сойдется с четвертой Сербией, у которой 1 очко. В параллельной игре будут играть Англия со Словенией - 4 и 2 балла соответственно. То есть произойти может многое. Тем и интереснее.
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Чемпионат Европы 2024. 3-й тур. Группа С
25.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)
Дания - Сербия. 22:00
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
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