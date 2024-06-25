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Матьяж Кек: Мы очень уважаем Англию. Мы знаем их сильные стороны и их игроков
Словенская сборная сохраняет шансы на выход в плей-офф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Словения сыграет решающий матч группового этапа против Англии. Несмотря на слабую игру "трех львов", главный тренер словенцев Матьяж Кек отметил, что их соперники играют против одного из фаворитов турнира.
"Мы очень уважаем Англию. Мы знаем их сильные стороны и их игроков. Евро только началось, и я вижу их одним из фаворитов на победу в турнире. Мы все еще хозяева своей судьбы. Мы попытаемся нейтрализовать Англию, но мы также имеем достаточно сил, чтобы забить гол", - цитирует Матьяжа Кека France 24.
Добавим, что поединок между Словенией и Англией состоится 25 июня в 22:00 в Кельне.
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