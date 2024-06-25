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Шапаренко попал в символическую сборную второго тура Евро-2024 от авторитетного издания
Выступление украинского хавбека не осталось незамеченным
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанское спортивное издание Marca опубликовало символическую сборную второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024.
В список лучших 11-и игроков был включён и полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко.
Напомним, в поединке со Словакией (1:2) Шапаренко записал на свой счёт гол и результативный ассист.
Символическая сборная тура:
Голкипер: Георгий Мамардашвили (сборная Грузии).
Защитники: Жан Карничник (сборная Словении), Пепе (сборная Португалии), Мануэль Аканджи (сборная Швейцарии), Марк Кукурелья (сборная Испании).
Полузащитники: Илкай Гюндоган (сборная Германии), Мортен Юльманн (сборная Дании), Николай Шапаренко (сборная Украины).
Нападающие: Бернарду Силва (сборная Португалии), Нико Уильямс (сборная Испании), Кристоф Баумгартнер (сборная Австрии).
???? El ONCE IDEAL de @MARCA de la 2ª jornada de la Fase de Grupos de la #EURO2024 pic.twitter.com/8YU4auqsQ4— MARCA (@marca) June 22, 2024
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