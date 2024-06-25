Игрок сборной Бельгии: Если Украина обыграла Словакию - это хорошая команда. Они отдадут все силы, как и мы

Левый защитник "Ренна" и сборной Бельгии Артур Теат поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Украины.

"Будет тяжело. Мы знаем, что это значит. У них (в Украине - прим.) непростая ситуация в стране. Думаю, они всем сердцем настроены на то, чтобы сделать счастливыми своих болельщиков и свою нацию. Они отдадут все свои силы, как и мы.

Если они обыграли Словакию, значит, это хорошая команда. Не следует думать, что раз они проиграли Румынии, то это плохая команда. Если вы попали на Евро - вы доказали, что заслуживаете быть здесь. Мы должны делать свою работу и играть в свой футбол", - приводит слова Теата пресс-служба УЕФА.