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Игрок сборной Бельгии: Если Украина обыграла Словакию - это хорошая команда. Они отдадут все силы, как и мы
На поле ожидается ожесточенная борьба
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Ренна" и сборной Бельгии Артур Теат поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Украины.
"Будет тяжело. Мы знаем, что это значит. У них (в Украине - прим.) непростая ситуация в стране. Думаю, они всем сердцем настроены на то, чтобы сделать счастливыми своих болельщиков и свою нацию. Они отдадут все свои силы, как и мы.
Если они обыграли Словакию, значит, это хорошая команда. Не следует думать, что раз они проиграли Румынии, то это плохая команда. Если вы попали на Евро - вы доказали, что заслуживаете быть здесь. Мы должны делать свою работу и играть в свой футбол", - приводит слова Теата пресс-служба УЕФА.
Поединок Украины и Бельгии состоится 26 июня, в 19:00.
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