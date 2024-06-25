Словакия – Румыния. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Матч между Словакией и Румынией является одним из самых прогнозируемых в последнем туре группового этапа Евро-2024. А все из-за ничьей, которая выведет в плей-офф сразу обе команды.

Конечно, держа это в голове, они могут особо не напрягаться, а спокойно довести все до нужного результата. Впрочем мы, украинские болельщики, верим, что желание завершить группу на первом месте все же придаст нужной мотивации и мы увидим хороший и боевой матч.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в среду, 26 июня.

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