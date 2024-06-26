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Словакия – Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Захочет ли кто-то вырывать победу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед Словакией и Румынией стоит дилемма: попытаться выиграть этот матч и получить шанс на первую строчку в группе, получив потенциально легкого соперника в дальнейшем, или просто спокойно сыграть вничью и выйти дальше, имея вероятно более тяжелых оппонентов?
Что именно будет важнее для обоих коллективов, узнаем уже совсем скоро. Конечно, украинские болельщики будут рассчитывать на то, что заранее согласованной ничьи здесь не будет.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в среду, 26 июня.
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Евро-2024. Группа Е. 3-й тур
26 июня. 19:00. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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