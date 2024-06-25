Кальцона: Мы сделаем все, чтобы добыть три очка против Румынии

Франческо Кальцона, тренер сборной Словакии, высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Румынии.

"Мы упустили наш первый шанс выйти из группы, но тот факт, что мы все еще боремся за квалификацию, является большим достижением для нашей маленькой страны. И я горжусь этим.

Мы сделаем все, чтобы добыть три очка против Румынии. Это будет тяжелая игра, но мы хотим попасть в плей-офф. Мы точно не будем спекулировать на том, какой результат нас больше всего устроит".