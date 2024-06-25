"Этот матч станет решающим для всех румын". Йорданеску настроен на победу в матче против Словакии

Тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился своими мыслями о матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Словакии.

"Матч в среду станет решающим для всех румын. Я чувствовал невероятную поддержку и энтузиазм от всех, но теперь пришло время напрячься. Это поколение игроков должно вознаградить своих болельщиков, пройдя в плей-офф".