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"Этот матч станет решающим для всех румын". Йорданеску настроен на победу в матче против Словакии
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото: УЄФА
Тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску поделился своими мыслями о матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Словакии.
"Матч в среду станет решающим для всех румын. Я чувствовал невероятную поддержку и энтузиазм от всех, но теперь пришло время напрячься. Это поколение игроков должно вознаградить своих болельщиков, пройдя в плей-офф".
26 июня состоится матч между сборными Словакии и Румынии. Старт - в 19:00 по киевскому времени.
Читайте такжеСловакия – Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
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