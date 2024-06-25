Тренер сборной Чехии - о матче против Турции: Это будет тяжелая игра, но мы будем бороться

Иван Гашек, тренер сборной Чехии, выступил на пресс-конференции накануне матча Евро-2024 против Турции.

"Этот матч будет отличаться от двух предыдущих. Турки играют с четырьмя защитниками, поэтому нам нужен другой подход, чтобы взломать их оборону. У них есть несколько великолепных футболистов, которые играют за клубы мирового класса.

Это будет тяжелая игра, но мы будем бороться. Никто не хочет уезжать домой, мы хотим остаться на этом фантастическом турнире как можно дольше".