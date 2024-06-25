Главный тренер сборной Венгрии посетил Варгу в больнице Штутгарта

Во время поединка между Шотландией и Венгрией (0:1) произошел ужасный инцидент, где после столкновения с голкипером Ангусом Ганном получил серьезное повреждение Барнабаш Варга.

Сегодня, 25 июня, в больнице Штутгарта после операции 29-летнего форварда посетил главный тренер сборной Венгрии Марко Росси вместе со своим штабом и защитником Эндре Боткой.