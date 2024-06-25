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Главный тренер сборной Венгрии посетил Варгу в больнице Штутгарта
24 июня игрок перенес операцию
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Во время поединка между Шотландией и Венгрией (0:1) произошел ужасный инцидент, где после столкновения с голкипером Ангусом Ганном получил серьезное повреждение Барнабаш Варга.
Сегодня, 25 июня, в больнице Штутгарта после операции 29-летнего форварда посетил главный тренер сборной Венгрии Марко Росси вместе со своим штабом и защитником Эндре Боткой.
❤️???????? Hungary manager Marco Rossi visited Barnabas Varga in hospital alongside some of his staff and defender Endre Botka...— EuroFoot (@eurofootcom) June 25, 2024
Thumbs up from Varga. ???? #EURO2024 pic.twitter.com/Sr89HoQMGl
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