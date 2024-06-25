Тренер сборной Грузии: Просто быть на Евро - это большая честь для нас

Вилли Саньоль, тренер сборной Грузии, высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Португалии.

"Португалия - фантастическая команда, с большим количеством топ-игроков, но мы будем бороться до самого конца.

﻿Просто быть здесь - это большая честь нас. Перед соревнованиями, если бы кто-то сказал, что у нас еще есть шанс пройти в плей-офф в последнем матче, я бы поверил в это в одно мгновение. Но сейчас вполне естественно хотеть большего".