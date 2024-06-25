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Тренер сборной Грузии: Просто быть на Евро - это большая честь для нас
Специалист поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вилли Саньоль, тренер сборной Грузии, высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Португалии.
"Португалия - фантастическая команда, с большим количеством топ-игроков, но мы будем бороться до самого конца.
Просто быть здесь - это большая честь нас. Перед соревнованиями, если бы кто-то сказал, что у нас еще есть шанс пройти в плей-офф в последнем матче, я бы поверил в это в одно мгновение. Но сейчас вполне естественно хотеть большего".
Напомним, что матч Грузия - Португалия состоится 26 июня.
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