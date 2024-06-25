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На этот раз с Мбаппе. Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Франция - Польша
Старт - в 19:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 июня, состоится матч группового этапа Евро-2024 между сборными Франции и Польши.
Команды объявили стартовый состав:
Франция: Меньян, Кунде, Упомекано, Салиба, Эрнандес, Тчуамени, Канте, Рабйо, Дембеле, Барколя, Мбаппе.
Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивиор, Франковски, Шимански, Модер, Зелински, Залевски, Урбански, Левандовски.
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