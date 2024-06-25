Обе претендуют на плей-офф. Стартовые составы команд на матч Евро-2024 Австрия - Нидерланды

Сегодня, 24 июня в группе D Евро-2024 состоятся два матча 3-го тура, в одном из которых Нидерланды сыграют с Австрией.

Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай

Австрия: Пентц, Прасс, Линхарт, Вобер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Виммер, Арнаутович

UA-Футбол проведёт текстовый онлайн матча Нидерланды – Австрия .

Также отметим, что в параллельном матче одновременно с нашим поединком сыграют Франция и Польша.

Диспозиция в группе перед последним туром такова:

Нидерланды – 4 очка

Франция – 4 очка

Австрия – 3 очка

Польша – 0 очков