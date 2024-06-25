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Обе претендуют на плей-офф. Стартовые составы команд на матч Евро-2024 Австрия - Нидерланды
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 июня в группе D
Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай
Австрия: Пентц, Прасс, Линхарт, Вобер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Виммер, Арнаутович
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Также отметим, что в параллельном матче одновременно с нашим поединком сыграют Франция и Польша.
Диспозиция в группе перед последним туром такова:
Нидерланды – 4 очка
Франция – 4 очка
Австрия – 3 очка
Польша – 0 очков
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