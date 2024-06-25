Невеш: Мы уже прошли дальше, но используем каждый момент, чтобы подготовиться к плей-офф

Рубен Невеш, полузащитник сборной Португалии, высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Грузии.

"Мы уже прошли дальше, но мы используем каждый момент каждой игры для того, чтобы подготовиться к плей-офф.

К предстоящему матчу готовимся как всегда. Мы будем стараться победить, чтобы выйти в 1/8 финала лучше подготовленными, чем мы есть сейчас".