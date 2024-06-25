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Невеш: Мы уже прошли дальше, но используем каждый момент, чтобы подготовиться к плей-офф
Игрок поделился своими мыслями
Premier League Twitter
Рубен Невеш, полузащитник сборной Португалии, высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Грузии.
"Мы уже прошли дальше, но мы используем каждый момент каждой игры для того, чтобы подготовиться к плей-офф.
К предстоящему матчу готовимся как всегда. Мы будем стараться победить, чтобы выйти в 1/8 финала лучше подготовленными, чем мы есть сейчас".
Напомним, что матч Грузия - Португалия начнется 26 июня в 19:00 по киевскому времени.
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