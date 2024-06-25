Пробеж остается на посту главного тренера сборной Польши

25 июня Польский футбольный союз объявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера сборной Польши после чемпионата Европы 2024 года, даже несмотря на досрочный вылет команды из турнира.

"Я хотел бы прекратить все спекуляции и первым сообщить вам, что тренер и его сотрудники имеют полную поддержку президиума PZPN. Решение было принято ранее, но сегодня я решил сделать его официальным", - сказал президент PZPN Цезарий Кулеша.

Напомним, что матч Франция - Польша состоится 25 июня в 19:00 по киевскому времени.